Tödliche Keime in Duschgel für Kinder: Verkauf gestoppt

Das betroffene Kinderduschgel, in dem antibiotikaresistente Keime festgestellt wurden, wurde von einem Lieferant im Bezirk Braunau importiert.

Die deutsche Drogeriekette Rossmann hat den Verkauf eines in kleinen Tierfiguren abgefüllten Dusch- und Badegels gestoppt. In einer Probe vom "Kinderduschgel 50ml" wurden Bakterien festgestellt (Burkholderia cepacia) und daraufhin ein Rückruf gestartet, wie das in Burgwedel bei Hannover ansässige Unternehmen mitteilte.