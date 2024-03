Tödlicher Verkehrsunfall auf Westautobahn in NÖ

Zu einem tödlichen Lkw-Unfall ist es in der Nacht auf Freitag auf der Westautobahn (A1) zwischen Melk und Pöchlarn (NÖ) gekommen.

Eine Person starb, zudem gab es zwei Leichtverletzte, bestätigte Sonja Kellner, Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, auf Anfrage Medienberichte. Die Autobahn wurde in Richtung Salzburg gesperrt.

Unfall mit drei Lkw auf Westautobahn

Kellner zufolge waren drei Lkw in den Verkehrsunfall involviert. Eine der beiden verletzten Personen wurde in ein Krankenhaus gebracht, die zweite an Ort und Stelle behandelt. Vom Roten Kreuz wurden vier Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen aufgeboten. Hinzu kam auch der Bezirkseinsatzleiter. Angefordert worden war zudem "Christophorus 2", der letztlich aber nicht zum Einsatz kam.