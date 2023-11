Tödlicher Unfall bei Forstarbeiten in NÖ

Ein 53-jähriger Mann wurde am Sonntag bei einem Forstunfall in Puchenstuben im Bezirk Scheibbs getötet.

53-jähriger Mann bei Forstarbeiten im Bezirk Scheibbs gestorben

Der Vorfall ereignete sich, als der Mann gemeinsam mit seinem Bruder Aufräumarbeiten in einem Waldstück durchführte. Dabei wurde auch an einer umgestürzten oder abgebrochenen Buche gearbeitet. Ein Teil des Stammes traf den 53-Jährigen am Kopf. Der Mann blieb unter dem Baum liegen, wurde jedoch schließlich von seinem Begleiter befreit. Die Freiwillige Feuerwehr Puchenstuben, die Bergrettung und der Samariterbund wurden zur Hilfe gerufen. Zusätzlich wurde ein Notarzthubschrauber angefordert.