Nach dem Panzerunfall mit einem Toten in Allentsteig laufen die Untersuchungen. ©APA/BUNDESHEER

Tödlicher Panzer-Unfall in Allentsteig wird untersucht

Nach dem Unfall eines Bundesheer-Panzers, bei dem am Montag auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich ein Soldat ums Leben gekommen ist, sind am Dienstag die Untersuchungen auf vollen Touren gelaufen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Der "Leopard" 2A4 des Panzerbataillons 14 aus Wels war im Bereich Seebrücke auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Ein 24-jähriger Berufsunteroffizier aus dem Bezirk Ried im Innkreis kam ums Leben. Drei weitere Soldaten wurden leicht verletzt.

Untersuchungskommission startet Arbeit nach Bergung von Panzer

Der Panzer soll nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen geborgen werden, teilte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf Anfrage mit. Wann das der Fall sein werde, könne er nicht sagen. Nach der Bergung des Kettenfahrzeugs werde die Untersuchungskommission des Militärkommandos Niederösterreich ihre Arbeit aufnehmen. Festgestellt werden soll, ob der Unfall auf ein technisches Gebrechen, auf menschliche Fehlleistung oder auf äußere Umstände zurückzuführen ist, so Bauer.

Die drei verletzten Soldaten sind ebenfalls Oberösterreicher. Es handelt sich laut Bundesheer um einen 23-jähriger Unteroffizier aus Grieskirchen und zwei Grundwehrdiener (19 und 20 Jahre alt), beide aus dem Bezirk Wels-Land.

Ermittlungen nach Panzer-Unfall in Allentsteig

Die Staatsanwaltschaft Krems ermittle wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, sagte Mediensprecher Franz Hütter am Dienstag auf Anfrage. Die Sicherstellung des "Leopard" sei angeordnet worden.