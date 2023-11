Tödlicher Faustschlag an Vater: Sohn vor Gericht

Ein 32-Jähriger steht am Montag vor dem Innsbrucker Landesgericht, weil er im vergangenen Juni seinem Vater in Bad Häring (Bezirk Kufstein) einen Faustschlag versetzt haben soll, der letztendlich zum Tod des Vaters führte.

Tödlicher Faustschlag an Vater in Tirol: Sohn vor Gericht

Nach dem Faustschlag war der 63-Jährige am Asphaltboden am Parkplatz vor dem Gasthaus, wo die Hochzeitsfeier stattgefunden hatte, aufgeschlagen. Dabei erlitt er einen Gefäßabriss im Hirn. Der Mann war an Ort und Stelle reanimiert worden, verstarb aber später im Krankenhaus. Der 32-jährige Sohn wurde noch am selben Abend festgenommen.