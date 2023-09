Tödliche Schüsse: Noch kein Termin für Auslieferung

Es steht noch kein Termin fest für die vereinfachte Auslieferung des 42-jährigen türkischen Staatsbürgers, der beschuldigt wird, einen 34-jährigen Landsmann in Wiener Neustadt erschossen zu haben. Die Auslieferung wurde vom Stadtgericht Szeged angeordnet.

Die Übergabe sei aufgeschoben, bis ein Verfahren in Ungarn gegen den Mordverdächtigen wegen des Mitführens einer Schusswaffe - der mutmaßlichen Tatwaffe - abgeschlossen ist, sagte Silke Pernsteiner von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag auf Anfrage.

Dem 42-Jährigen wird zur Last gelegt, den 34 Jahre alten Landsmann am Sonntag gegen 0.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums mit Kinobetrieb in der Wiener Neustädter Stadionstraße erschossen zu haben. Das Opfer wurde dreimal aus einer Faustfeuerwaffe getroffen. Festgenommen wurde der zunächst flüchtige mutmaßliche Täter noch am Sonntag in Röszke an der ungarisch-serbischen Grenze.