Todesursache von "Golden Girls"-Star Betty White steht fest

Am 31. Dezember verstarb "Golden Girls"-Ikone Betty White. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Todesursache der beliebten Schauspielerin.

Die Schauspielerin Betty White ist an den Folgen eines Schlaganfalls sechs Tage vor ihrem Tod gestorben. Die beliebte "Golden Girls"-Darstellerin erlag den Folgen eines zerebrovaskulären Unfalls am 25. Dezember, dem medizinischen Begriff für einen Schlaganfall, wie aus der Sterbeurkunde hervorgeht, die die Nachrichtenagentur AP am Montag erhielt.