Todesdrohungen gegen Zadic: 68-Jähriger muss vor Gericht

Am 4. November muss sich ein 68-Jähriger vor Gericht verantworten. Er hat unmissverständliche Todesdrohungen gegen Justizministerin Zadic und andere Regierungvertreter ausgesprochen.

Am 4. November steht am Wiener Landesgericht ein Prozess gegen jenen 68-jährigen Mann am Programm, der Anfang September nach unmissverständlichen Todesdrohungen gegen Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und andere Regierungsvertreter festgenommen worden ist. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Freitag auf APA-Anfrage mit.