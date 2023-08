Der Vater des in einer Therme gestorbenen Mädchens steht nun vor Gericht.

Tod von Mädchen in Therme: Prozess gegen Vater

Am kommenden Dienstag steht ein Vater in Eisenstadt vor Gericht. Im März ist eine Fünfjährige in der Therme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) gestorben.

Die Anklage lautet auf grob fahrlässige Tötung, da das Kind, das noch nicht schwimmen konnte, ohne Schwimmflügerl in tiefes Wasser gesprungen war, während der Vater im Thermenrestaurant und im Außenbereich gewesen sein soll. Der Prozess am Landesgericht Eisenstadt startet um 10.30 Uhr und ist für zwei Stunden angesetzt.

Mädchen starb in Therme Lutzmannsburg

Dem Vater wird vorgeworfen, dass er als Aufsichtsperson die gebotene Aufmerksamkeit und Sorgfalt grob fahrlässig außer Acht gelassen hat. Dies führte zum Ertrinken des Kindes. Das Mädchen war in ein 1,9 Meter tiefes Wasserbecken gesprungen und ertrunken, da es noch nicht schwimmen konnte. Der Mann soll sich währenddessen laut Anklage über 20 Minuten lang im Restaurant der Einrichtung bzw. draußen aufgehalten haben.

Badegast wurde auf das im Wasser treibende Mädchen aufmerksam

Ein Badegast war auf das im Wasser treibende Mädchen aufmerksam geworden. Trotz Erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen starb es später in der Klinik Donaustadt in Wien. Keinen Anhaltspunkt für einen Sorgfaltsverstoß hatte es hingegen beim Geschäftsführer der Sonnentherme und dem Bademeister gegeben. Diese Ermittlungsverfahren wurden eingestellt.