Tochter missbraucht: Vier Jahre Haft für Vater

Ein Mann (38) ist am Donnerstag in Eisenstadt zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er von 2021 bis 2022 seine damals sieben- bzw. achtjährige Tochter sexuell missbraucht haben soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Knapp 20 Mal soll sich der Mann an dem Mädchen vergangen haben, während die Mutter in der Arbeit und der ältere Bruder in seinem Zimmer war. Der Angeklagte bestritt das vor Gericht.