Tirolerball 2022: Trachtenball-Highlight im Wiener Rathaus

Der 29. Tirolerball im Wiener Rathaus versetzt mit einem vielfältig akustisch-optisch-kulinarischen Echo aus dem Kaisergebirge Berge für Feierlaune. Der Ticket-Vorverkauf mit Vergünstigungen startet jetzt.

Die Tiroler packen ’s an – und wollen ’s packen! Mit zuversichtlichem Zukunftsblick eröffnet der Tirolerbund in Wien als eines der ersten Ball-Komitees die Ballsaison 2021/2022 mit einem vorverlegten Vorverkaufsstart für den 29. Tirolerball im Wiener Rathaus am 8. Jänner.

Vorbereitungen für den Tirolerball 2022 - im Zeichen von Corona

Unter dem Zepter des Zahmen Kaisers

Jodelrockerin Zabine und Dancing-Stars-Profi auf dem Tanzparkett

Einmaliger Festakt und mehrfacher Musikgenuss

Bürgermeister-Ständchen und Parade

Bereits vormittags am 8. Jänner gibt der traditionelle Wiener Bürgermeister-Empfang mit Tiroler Ständchen im Arkadenhof um 11 Uhr Schaulustigen Gelegenheit, die Trachten-Abordnungen beim Einzug ins Rathaus in der Lichtenfelsgasse zu bejubeln. Am Sonntag, 9. Jänner, formiert sich bei der Staatsoper um 11.45 Uhr nach der Kranzniederlegung um 11 Uhr auf dem Südtiroler Platz beim Andreas-Hofer-Denkmal eine unverwechselbare Prozession mit Musik. Hunderte Mitwirkende in unterschiedlichsten Trachten defilieren durch die Innenstadt. Die Prozession führt über die Kärntner Straße zum Stephansdom mit Festgottesdienst um 12 Uhr. Danach geht es über Graben und Kohlmarkt zur Hofburg, wo um 13.45 Uhr die Fahnenübergabe an die Gastgebergemeinde für den 30. Tirolerball 2023 stattfindet. Auch bei diesem Programm ist Publikum herzlich willkommen.