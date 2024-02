Tipps und Tricks: So kann man die Chancen auf einen Lotto-Gewinn erhöhen

Ist das Spielen von Lotto tatsächlich gewinnbringend? Hier findet ihr 3 Tipps und 3 Anti-Tipps für den Lotto-Gewinn.

Kaum ein Thema ist so stark durch Emotionen geprägt wie die Aussicht auf einen lebensveränderten Lotteriegewinn. Während das Glück in allen Lotterien eine grundlegende Rolle spielt, existiert keine garantierte Formel für den Erfolg. Dennoch können bestimmte Strategien dem Glück „auf die Sprünge helfen". Lottoland verrät drei bewährte Lotto-Gewinnstrategien und drei gängige Fehler.

Drei Top-Tipps für Lottoenthusiastinnen und -enthusiasten

1. Wahl der richtigen Lotterie: Die Auswahl der Lotterie sollte sowohl nach den Jackpot-Chancen als auch nach den potenziellen Gewinnsummen getroffen werden. Im Lottoland reicht das Angebot von Spielen mit hohen Jackpots bis hin zu solchen mit besseren Gewinnchancen. So bietet beispielsweise das „LOTTO 6aus45“ eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 8.145.060 für den Jackpot und belegt damit den ersten Platz. Mit 1 zu gut 8 Millionen finden sich hierbei beste Chancen auf ein neues Leben als Millionär. Doch auch Lotterien anderer Länder bieten ähnlich gute Erfolgsaussichten, wie etwa das „Irische Lotto“ (mit einer Jackpot-Chance von 1 zu 10.737.573) oder das „Französische Lotto“ (mit einer Jackpot-Chance von 1 zu 19.068.840). 2. Gewinnchancen mit Quicktipp erhöhen – das Spiel mit dem Zufall: Anstatt auf Geburtstage oder Glückszahlen zu setzen, kann der Quicktipp, also die zufällige Zahlenwahl, den Unterschied ausmachen. Lottolands Quicktipp (das Würfelsymbol) auf jedem Tippschein ist und bleibt wohl der gewinnbringendste Lotto-Tipp. Landet man nämlich den ganz großen Wurf, winken deutlich höhere Gewinne. Ein Paradebeispiel hierfür ist der allererste Lottoland-Gewinner im zweistelligen Millionenbereich aus Chemnitz, der 2016 mehr als 14 Millionen Euro mit rein zufällig gewählten Zahlen gewann. 3. Systematisch abkassieren – die Systemtipp-Strategie: Systemtipps beim Lotto erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit und das aus sehr gutem Grund. Diese bieten die Möglichkeit, mehr als die üblichen sechs Zahlen anzukreuzen und damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf Großgewinne oder gar den Jackpot enorm. Mit geringem Zeit- und Arbeitsaufwand können mit einem Systemtipp viele Spielreihen gleichzeitig gespielt werden. Automatisch generierte 6er-Kombinationen entstehen aus den getippten Zahlen, wobei sich die Gesamtzahl der Kombinationen aus dem ausgewählten System ergibt. Passend dazu hat Lottoland Spielgemeinschaften gegründet, um mit zufällig ausgesuchten Gleichgesinnten die besten Chancen auf die weltweiten Jackpots wahrnehmen zu können.

Fallen und Fehler: 3 (Anti-) Tipps, welche die Lotto-Gewinnchancen verringern

1. Kleine Jackpots, große Gewinne: Auch wenn die weltweit größten Jackpots äußerst verführerisch sind, kann es sich lohnen, einen bescheideneren Ansatz zu wählen. Anstatt sich ausschließlich auf die größten Jackpots zu konzentrieren, kann es sich auszahlen, alternative Lotto-Strategien in Erwägung zu ziehen. Ein Gewinn im Bereich von ein paar Millionen kann ebenso attraktiv sein, besonders bei geringerer Konkurrenz und besseren Gewinnchancen, wie sie beispielsweise das „Irische Lotto“ bietet. Auch die Zusatzspiele verschiedener Lotterien zahlen sich oftmals wortwörtlich aus. Zum Beispiel hat das „Spiel77“ beim deutschen „LOTTO 6aus49“ schon häufig Spielerinnen und Spieler zu Millionären gemacht. Ähnlich gewinnträchtige Möglichkeiten bieten auch andere nationale Lotterien zu vergleichsweise günstigen Preisen.



2. Aberglaube, Horoskope und Wahrsager: So schön es auch wäre, aber die Lottozahlen konnte, kann und wird niemals jemand vorhersagen können. Auch Horoskope und Kristallkugeln sind im Lotto unzuverlässig. Stattdessen empfiehlt Lottoland den Einsatz von zufälligen computergenerierten Lotto-Tipps, um Zeit zu sparen und nicht in ungewollte Muster zu verfallen, welche die Gewinnchancen potenziell verringern könnten.



3. Missbrauch von Statistiken: Im Lotto gibt es keine Regeln oder Trends, die sich aus vergangenen Ziehungen ableiten lassen. Statistiken sollten daher mit Vorsicht genossen werden. Wie man im Lotto gewinnt, lässt sich nicht mittels Statistik beantworten. Kommt es tatsächlich vor, dass ein paar Zahlen der Vorwoche aus den Ziehungsgeräten kugeln, dann ist das garantiert Zufall, mit Sicherheit aber keine Regel. Außerdem neigen andere Spielerinnen und Spieler dazu, sich von solchen vergangenen Zahlenkombinationen inspirieren zu lassen. In diesem seltenen Szenario wären die Gewinne dementsprechend niedriger, da sie unter einer größeren Anzahl von Gewinnerinnen und Gewinnern aufgeteilt werden müssten.