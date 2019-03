Tina-Turner-Musical "Simply The Best" in Wien: Vorverkauf gestartet

2019 ist das Jahr besonderer Tina Turner-Jubiläen: Vor 35 Jahren erschien ihr Album "Private Dancer“. Dazu kommt ihr 80. Geburtstag am 26. November 2019. "Simply The Best - Das Musical" ehrt die Künstlerin mit einer Tour durch Österreich

Am 26. November 2019 wird Anna Mae Bullock, weltbekannt unter dem Namen “Tina Turner”, 80 Jahre alt. Zu Ehren der “Queen of Rock” geht mit “Simply The Best – Das Musical“” eine Hommage an den Weltstar auf große Tour quer durch Österreich. Vorverkaufsstart für die Konzerte in Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz und Wien ist heute, der 27. März 2019.

Von den Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von “James Bond 007 – Goldeneye” Mitte der 90er. Bereits die Weltpremiere von “Simply The Best”in Frankfurt am Main wurde von Zuschauern und Medienvertretern einhellig gefeiert.

Dorothea Fletcher als Tina Turner Hauptdarstellerin ist Dorothea Fletcher. Aufgewachsen in Alabama/USA, feierte sie schon ihre ersten Erfolge in Las Vegas. Seit 2004 sah man Coco Fletcher auch regelmäßig an der Seite von Udo Jürgens, der die Ausnahmekünstlerin als Sängerin für seine Tourneen engagierte. Auch bei seiner letzten Tournee performte Fletcher mit Udo auf der Bühne und sang mit ihm das Duett “I Can I Will” und “Ich war noch niemals in New York”.

Start des Vorverkaufs in Österreich für “Simply The Best – Das Musical” Tickets für Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz und Wien sind ab dem 27. März unter www.tina-musical.com oder der Bestell-Hotline 0900-9496096 erhältlich.

Tourneedaten

22.01.2020 Bregenz/ Festspielhaus

23.01.2020 Innsbruck/ Congress

24.01.2020 Salzburg/ Arena Piccola

30.01.2020 Linz/ Brucknerhaus

31.01.2020 Graz/ Helmut-List-Halle