time4friends: Whatsapp- und Telefonberatung von und für Jugendliche

Liebeskummer, Streit unter Freunden oder Probleme in der Familie? Bei der kostenlosen Whatsapp- und Telefonberatung time4friends, eine Initiative des Jugendrotkreuz, beraten Jugendliche andere Jugendliche.

“Wie kann ich herausfinden ob mein Crush auf mich steht? Wann ist der richtige Zeitpunkt mit meinem Freund zu schlafen? Meine Besti redet nicht mehr mit mir, was kann ich tun?” Mit vielen solcher oder ähnlicher Fragen, wenden sich zahlreiche Jugendliche an die time4friends-Hotline. Das besondere an dieser Hotline ist, dass Jugendliche von anderen Jugendlichen beraten werden.