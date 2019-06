Time-Out-Klassen: Pilotversuche starten im Jänner 2020

Im Jänner 2020 sollen voraussichtlich die Pilotversuche zu Time-Out-Gruppen in österreichischen Schulen gestartet werden. Die Probeläufe sind vor allem an den NMS vorgesehen.

Time-Out-Gruppen: Pilotstandorte werden erst entschieden

Die Time-Out-Gruppen sollen vor allem an Schulen der Sekundarstufe 1 (AHS-Unterstufe, Neue Mittelschule/NMS) eingerichtet werden, aber auch für schulpflichtige Jugendliche der Sekundarstufe 2 (AHS-Oberstufe, mittlere und höhere Schulen/BMHS). Welche Schulen als Pilotstandort infrage kommen, soll in Absprache mit den Bildungsdirektionen (früher Landesschulräte) entschieden werden. Vom Bildungsministerium angedacht ist, dass in jedem Bundesland zumindest eine Schule teilnimmt. Die Idee: Verhaltensauffällige oder gewalttätige Schüler sollen für eine gewisse Zeit aus ihrer Klasse genommen und in einer kleinen Gruppe von speziell geschulten Lehrern betreut werden. Danach sollen sie wieder in ihre Regelklasse zurückkehren.