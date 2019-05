Time-out-Gruppen als "Chance" für gewaltbereite Schüler

Für gewaltbereite Schüler stellen die von Bildungsminister Faßmann geplanten Time-out-Gruppen "unzweifelhaft eine Chance" dar.

Plan gegen Gewalt und Mobbing an Schulen

Faßmann hatte am Freitag in Reaktion auf einen Vorfall an der HTL Ottakring in der Vorwoche einen Neun-Punkte-Plan gegen Gewalt und Mobbing an Schulen präsentiert. Dieser umfasst u.a. präventive Teambuilding-Maßnahmen, die Qualifizierung von Lehrern zu Streitschlichtern sowie die Einrichtung der Time-out-Gruppen. In seinem Ressort denke man bereits lange über derartige Maßnahmen nach, der Anlassfall habe diesen Prozess beschleunigt, so Faßmann, der in dem Plan auch ein “politischen Signal” sieht.