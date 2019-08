Tiger-Babys verstorben: Ursprüngliche Eigentümerin will Entschädigung

Die beiden Tigerbabys, die vor zwei Wochen aus einer Wohnung in NÖ gerettet wurden, sind leider verstorben. Nun will die ursprüngliche Eigentümerin eine finanzielle Entschädigung.

Nach dem Tod der beiden am 8. August durch Behörden aus einer Privatwohnung in Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) geholten Tigerbabys hat die ursprüngliche Eigentümerin der Raubkatzen die Rückgabe der Kadaver sowie eine finanzielle Entschädigung gefordert. Verteidiger Wolfgang Blaschitz kündigte auf APA-Anfrage zudem Anzeigen gegen Tierschützer an.