Tiertransporter kracht in Wohnhaus in NÖ: 20 Rinder entlaufen

Im Waldviertel krachte am Montag ein Tiertransporter mit voller Wucht in ein Wohnhaus. Durch den Unfall konnten 20 Rinder entkommen, das Gebäude ist einsturzgefährdet.

In Reitzenschlag in der Waldviertler Gemeinde Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Montagvormittag an der B5 ein Tiertransporter in ein Wohnhaus gekracht. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger wurde der Lenker im Führerhaus eingeklemmt. Sechs Feuerwehren mit etwa 50 Mann rückten aus.