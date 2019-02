Tierschutzvolksbegehren: Forderungen präsentiert

Das Tierschutzvolksbegehren besitzt nun einen umfassenden Forderungskatalog. Ab 7. Mai kann man Unterstützungserklärungen abgeben.

Unterstützungserklärungen ab 7. Mai abgeben

Der Wiener Tierschutzverein (WTV) und Greenpeace begrüßen die Forderungen. “Es ist jetzt höchste Zeit für eine Trendwende in der Tierhaltung. Das Tierschutzvolksbegehren leistet hier einen wichtigen Beitrag”, sagte Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. Der WTV rief die Bevölkerung in einer Aussendung dazu auf, das Tierschutzvolksbegehren zu unterstützen. “Die BürgerInnen können nun beweisen, dass ihnen das Wohl anderer Lebewesen am Herzen liegt und die Politik zum Handeln bewegen”, sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des WTV.