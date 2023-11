Tierschützer erringen Erfolg gegen Spar

Nach etwa anderthalb Jahren gerichtlicher Auseinandersetzung hat der Verein gegen Tierfabriken (VgT) einen teilweisen Erfolg gegen den Supermarktkonzern Spar erzielt.

Tierschützer erringen teilweise Erfolg gegen Spar

VGT darf nicht behaupten, dass Spar nicht bereit sei, Verbesserungen voranzutreiben

VGT verweist in Aussendung auf Erfolg der Tierschützer

Der VgT verweist in einer Aussendung auf die Entscheidungen zugunsten der Tierschützer. Die Supermarktkette wiederum merkte in einer Stellungnahme gegenüber der APA dazu an, "die Entscheidung des OGH bestätigt uns insofern, dass der VgT nicht mehr sagen darf, SPAR sei am allerwenigsten bereit, den Ausstieg aus dem konventionellen Schweinefleisch zu unterstützen, SPAR zwinge den Konsumenten Vollspaltenbodenfleisch auf oder SPAR würde den Ausstieg aus Vollspaltenböden bremsen und dergleichen". Aber auch die Behauptung, Spar sei nicht bereit, für Verbesserungen beim Tierwohl einzutreten, sei nicht erlaubt.