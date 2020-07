Tierschützer empört über 2,50-Euro-Schnitzel bei Möbelhaus

Aktuell wird in einem österreichischen Möbelhaus ein Schnitzel samt Beilage um 2,50 Euro angeboten. Tierschützer sind empört.

Aktuell bietet das Möbelhaus XXXLutz ein Schnitzel samt Beilage um 2,50 Euro an. Zwar stammt das Schweinefleisch angeblich aus Österreich, das Putenfleisch jedoch nicht. Auch die Herkunft der Eier für die Panier ist nicht geklärt, in vielen Fällen stammen sie in der Gastronomie und in Großküchen aus bei uns bereits verbotener Käfighaltung und werden aus dem Ausland importiert. Mitglieder des Tierschutzvolksbegehren zeigen sich empört.

Tierschützer zeigen sich empört über Rabattaktion

"Am Teller landen bei solchen Aktionen auch die Tierqual, der brandgerodete Regenwald und das heimische Bauernsterben. Denn solche Rabattschlachten und Extremaktionen sind nur möglich, weil die Herstellung von Fleisch spottbillig ist. Und durch seinen gestützten Verkauf kommt es zur systematischen Entwertung von Lebensmitteln, was den Druck auf eine möglichst billige Produktion weiter erhöht. Solche Fleischpreise sind nur möglich, wenn Tiere leiden, die Natur zerstört wird und kleinbäuerliche Betriebe zusperren - denn all das ist die Folge eines Systems, das auf Masse und möglichst niedrige Preise ausgerichtet ist. Wir erneuern daher unseren Appell an die MinisterInnen Köstinger und Anschober, rasch einen Gipfel zum Ende der Rabattschlachten einzuberufen", so Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens.