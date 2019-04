Tierrettung geglückt: Wiener Tierschutzverein umsorgt "Skippy" und "Dara"

Der Wiener Tierschutzverein kümmert sich seit kurzem um zwei kleine Gäste, das Eichhörnchen "Skippy" und das Mardermädchen "Dara". Beide Tiere sollen später ausgewildert werden.

Der Wiener Tierschutzverein hat seit kurzem zwei weitere Bewohner. Eine Dame entdeckte in Sulz im Wienerwald ein Eichhörnchen in ihrem Garten. Das Tier verhielt sich auffällig ruhig und hielt seinen Kopf ganz schief, was der Dame zu Recht komisch vorkam. Sie schaffte es, das Tier einzufangen und brachte es in den WTV. Dort wurde das kleine Tier eingehend untersucht.