Tierisches Ostern: Probierpakete für Hund und Katze von THE GOODSTUFF zu gewinnen

Leckereien zum Osterfest dürfen natürlich auch für unsere Vierbeiner nicht fehlen. Bei uns könnt ihr jeweils ein Probierpaket der neuen Nassfuttersorten von THE GOODSTUFF für Hunde und Katzen gewinnen.

Die neuen Super Premium Nassfuttersorten von THE GOODSTUFF für Hunde, "Ente mit Kürbis & Apfel", "Lamm mit Zucchini & Apfel", "Wild mit Preiselbeeren & Apfel" und "Truthahn mit Karotte & Apfel" sind - ganz nach dem THE GOODSTUFF Motto "Füttern mit gutem Gewissen" - reich an frischem Fleisch, regional verfügbarem Obst und Gemüse sowie ausgewählten Kräutern und Leinöl. Die frisch eingetroffenen puren Nassfuttersorten "Huhn Pur" und "Rind Pur" beglücken die Fellnasen ebenfalls mit einer Gaumenfreude und sind besonders für Ausschlussdiäten & BARF-Fans geeignet.