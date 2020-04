Tierischer Einsatz in Krems: Reh verirrte sich in Wohnung

Ein Reh irrte verschreckt durch das Stadtgebiet von Krems und versteckte sich in einer Wohnung. Dort konnte es von Polizisten gerettet werden.

In Krems hat sich ein Reh in eine Wohnung verirrt. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag bekannt gab, hatten Beamte das Tier am Mittwoch im Vorraum gefunden.