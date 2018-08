Tierisch gut: Wiener Tierschutzhaus lädt zur Geburstagsfeier

Das Wiener Tierschutzhaus wird 20 Jahre. Grund genug um eine Geburtstagsfeier zu veranstalten. Workshops, ein Fotostudio für Vierbeiner und ein Geburstagskuchenbuffet werden den Besuchern am 2. September angeboten.

Das Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf wurde 1998 gegründet. Täglich werden hier verletzte, heimatlsoe oder verwahrloste Tiere versorgt und weiter vermittelt. Die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen täglich vielen Herausforderungen gegenüber. Präsidentin Madeleine Petrovic bringt es auf den Punkt: “Wir sind wahre Lebenskünstler geworden. Unser Engagement hält unser Haus in Schuss.”

Geburstagskuchenbuffet und Vierbeiner-Fotoshooting im Wiener Tierschutzhaus

Zur 20-Jahr Feier am 2. September ab 12:00 Uhr wird den Besuchern ein ansehnliches Rahmenprogramm geboten. Workshops für Jung und Alt, Einblick in die tägliche Tierpflege und Vegane Köstlichkeiten von “Vegana Indiana” sowie ein Geburststagskuchenbuffet sind nur einige Punkte am Plan. Die Feier wird von zahlreichen prominenten Vertretern wie Kabarettistin Monika Weinzettl, Youtube-Star Kim Lianne und Designerin Niki Osl vertreten.