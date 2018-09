Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei Decken-Tokos

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn darf sich über seltenen Nachwuchs freuen. Gleich fünf exotische Decken-Tokos sind Ende Juni geschlüpft, erst seit Kurzem sind sie auch zu sehen.

Die Decken-Tokos Zazu und Uzuri haben im Tiergarten Schönbrunn erstmals Nachwuchs bekommen – und zwar gleich fünffachen. Geschlüpft sind die Küken schon Ende Juni. Zu sehen sind sie aber erst seit Kurzem, berichtete der Zoo am Dienstag in einer Aussendung. Der Grund dafür liegt in der spannenden Aufzucht.