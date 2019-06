Tiere ausgesetzt: Wiener Tierschutzverein hat drei neue Bewohner

Seit Montag hat der Wiener Tierschutzverein in Vösendorf drei neue Bewohner. Zwei Wellensittiche und ein Meerschweinchen wurden ausgesetzt und finden beim WTV nun Unterschlupf.

In der Nacht auf Montag wurde ein verdreckter Käfig mit zwei Wellensittichen vor den Toren des Wiener Tierschutzvereins in Vösendorf von Unbekannten Personen abgestellt. Es handelt sich bei den Ziervögeln um ein Weibchen und ein Männchen, die sofort aufgenommen und tierärztlich untersucht wurden. Die beiden befinden sich in einem guten Zustand. “Bonnie” und “Clyde” dürfen sich nun im WTV erholen und werden bald an liebevolle Menschen vergeben.