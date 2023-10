Tierbabys erobern Zoo Schmiding: Nachwuchs bei Antilopen und Erdmännchen

Im Zoo Schmiding in OÖ gibt es freudige Nachrichten: Sowohl bei den Erdmännchen als auch bei den Dikdik Antilopen können Besucher Nachwuchs beobachten.

Die Erdmännchen-Babys, die die ersten Tage ihres Lebens in der Höhle verbracht haben, wagen sich mittlerweile bereits ins Freie und kuscheln in der Herbstsonne mit ihrer Mama. Auch die kleine Antilope geht schon ab und zu auf Erkundungstour in die Außenanlage.