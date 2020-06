Tief OCTAVIA bringt Gewitter und Regen

Am Sonntag endet das sommerliche Intermezzo. Stattdessen ist mit örtlichen Gewittern und viel Regen zu rechnen.

Sonntag bringt Wolken und häufigen Regen

Der Sonntag bringt im Westen dichte Wolken und von Beginn an fällt häufig Regen. Im Süden und Osten scheint zeitweise die Sonne, bereits am Vormittag steigt die Gewitterneigung aber an. Tagsüber zeichnen sich vor allem vom Weinviertel über das Marchfeld bis ins Burgenland starke Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr ab: „Die Gewitter bringen örtlich Hagel und sehr große Regenmengen in kurzer Zeit, dadurch kann es zu kleinräumigen Überflutungen kommen“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.