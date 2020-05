Thomas-Cook-Pleite: Betroffene sollen Ruhe bewahren

Konsumenten, die von der Thomas-Cook-Pleite in Deutschland betroffen sind, sollen jetzt ihre Nerven nicht verlieren, sagte Verbraucherschützer Peter Kolba am Donnerstag.

Am Mittwoch hat das deutsche Justizministerium eine Plattform online geschaltet, auf der die Kunden eine Ausgleichszahlung der deutschen Regierung für geplatzte Reisen beantragen können. Das Prozedere sei kompliziert, so Kolba.

Man lande mitunter im digitalen Nirwana, E-Mail-Adressen seien nicht verlinkt etc., berichtete der Obmann des Verbraucherschutzvereins (VSV) der APA. Man setze wohl darauf, "dass die Leute dauernd was falsch machen können" und aufgeben. Dennoch sollten sich die Betroffenen unbedingt anmelden. Das Gute laut Kolba: Die Anmeldung ist bis Mitte November möglich.

Deutsche Regierung zahlt 225 Millionen Euro

Das deutsche Justizministerium hat stets betont, dass die deutsche Regierung die für die Thomas-Cook-Kunden reservierten 225 Mio. Euro aus reiner Kulanz zahle, als Ausgleich für das, was die Kunden von dritter Seite (Insolvenzversicherung und -verfahren) nicht ersetzt bekommen. In der Staatshaftung sieht sich die Regierung in Berlin nicht.