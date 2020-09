Thomas Brezina auf Lese-Tour: Zwei Termine in Wien

Ab 24. September begibt sich Thomas Brezina anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Knickerbockerbande auf eine Lese-Tour. Zwei Termine finden auch in Wien statt.

Mit der "Knickeerbockerbande" gelang der Durchbruch



Thomas Brezina ist einer der international bekanntesten lebenden Kinder- und Jugendbuchautoren, viele seiner Bücher sind Long- und Bestseller und werden weltweit in Auflagen in Millionenhöhe verkauft. Besonders groß ist die Fangemeinde der „Knickerbockerbande“, seine erste Buchserie, mit der er 1990 den literarischen Durchbruch schaffte.

Im Zuge der exklusiven Thalia Lese-Tour stellt der beliebte Kinder- und Jugendbuchschriftsteller sein jüngstes Werk „Der Tote in der Hochzeitstorte – Vier Knickerbocker lassen auch Erwachsen niemals locker" vor. Es kommt zum großen Finale mit der mittlerweile erwachsenen Knickerbocker-Bande bestehend aus Lilo, Poppi, Axel und Dominik. Eine Hochzeit in den Tiroler Bergen führt sie nach Jahren wieder zusammen. Mit einem mysteriösen Todesfall beginnen Enthüllungen über ihre Liebe, Kinder und die Zukunft. Eingeschneit müssen sie, um Leben zu retten. ihren schwierigsten Fall lösen.

Brezina liest zweimal in Wien

Am 24. September wird Thomas Brezina in der Thalia Buchhandlung in der Wiener Mariahilfer Straße die Tour um 19 Uhr starten. Zum Abschluss der Tour kommt er am 14. Oktober noch einmal in die Thalia Buchhandlung in Wien-Mitte. Dort gibt es ab 16 Uhr eine persönliche Signierstunde.