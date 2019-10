Thiem hofft beim 10. Start in Wien auf großen Coup

Dominic Thiem tritt bereits zum 10. Mal in Wien an.

Dominic Thiem tritt bereits zum 10. Mal in Wien an.

Bereits zum zehnten Mal tritt Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle beim Erste Bank Open an. Der große Erfolg blieb dem Weltranglistenfünften beim heimatlichen ATP-Turnier aber noch verwehrt. Das soll sich ab Dienstag ändern.

Lediglich zwei Viertelfinal-Teilnahmen hat Thiem in Wien bisher zu Buche stehen. 2013 unterlag er 20-jährig nach begeisterndem Kampf dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga in drei Sätzen, im Vorjahr war gegen den Japaner Kei Nishikori klarer Endstation. Vier weitere Male kam Thiem nicht über das Achtelfinale hinaus (2011, 2012, 2016, 2017), 2014 und 2015 war schon in der ersten Runde Endstation, und beim Debüt 2010 als 17-Jähriger in der ersten Runde der Qualifikation.

Dominic Thiem beim Erste Bank Open in Wien am Start

Zumindest der verletzte Nishikori wird dem Lokalmatador diesmal nicht im Weg stehen, wenn es darum geht, der insgesamt dritte österreichische Turniersieger am Vogelweidplatz nach Horst Skoff (1988) und Jürgen Melzer (2009, 2010) zu werden. Auch ist er zum Zeitpunkt des Events in der Weltrangliste noch nie so weit oben gestanden wie aktuell mit Rang fünf. Vor zwei Jahren war Thiem als Ranking-Sechster ins Turnier gegangen, im Vorjahr als Nummer sieben.

Ganz anders als in den vergangenen Jahren sieht freilich Thiems Bilanz auf der in der ersten Oktober-Hälfte gespielten Asien-Tour aus. Durch den ATP-500-Titelgewinn in Peking und dem Viertelfinale beim Masters-1000 in Shanghai nimmt der Lichtenwörther die Aufgabe Wien diesmal mit reichlich Selbstvertrauen in Angriff. Dazu kommt der spezielle Rückenwind durch die für (den heutigen) Donnerstag angesetzte Verleihung der Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde.