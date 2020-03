Thermen trotz Coronavirus geöffnet: Risikogruppen von Besuch abgeraten

Die Thermen in Österreich bleiben trotz Coronavirus weiterhin geöffnet. Die Betreiber wünschen sich aber, dass Menschen mit Grippe-Symptome Zuhause bleiben sollen.

Uni- und Schulschließungen, gesperrte Museen, Absagen von Konzerten, Messen und Sport-Events - das grassierende Coronavirus schränkt das öffentliche Leben gerade deutlich ein. Die heimischen Thermen, die vor allem an Wochenenden von vielen hundert Menschen besucht werden, bleiben hingegen offen, jedenfalls zur Zeit. Das hat der Betreiber Vamed am Mittwoch auf APA-Nachfrage erklärt.

In Österreich betreibt die Vamed neun Thermen und Resorts, die pro Jahr mehr als 3,2 Millionen Besucher zählen und damit mit Abstand Marktführer ist. Bei den Eurothermen Resorts in Oberösterreich (Bad Schallerbach, Bad Ischl, Bad Hall) sind die Thermen derzeit ebenfalls geöffnet, wie es aus dieser Gruppe zur APA hieß. Im Burgenland ist etwa auch die Therme Lutzmannsburg offen.

Therme Wien weiterhin geöffnet

Die mit Abstand größte Anlage des größten Betreibers Vamed ist die Therme Wien. In den Bundesländern gehören die Thermen bzw. Thermenhotels von Laa, Geinberg, Bad Sauerbrunn, die St. Martins Therme, das Tauern Spa Zell am See-Kaprun, die Aqua Dome Tirol Therme, das Spa Resort Styria und das Kamptaler La Pura Women's Health Resort zum Konzern.

Die Heilbäder würden regelmäßig auch virologisch besonders unter die Lupe genommen, sowohl intern als auch durch externe Prüfer, betont man in der Vamed. Dem Wasser sei entsprechend Chlor zugefügt, dies dient der Desinfektion. Außerhalb des Wassers gälten die gleichen forcierten Hygieneempfehlungen wie derzeit überall in öffentlichen Räumen.

Gäste mit Grippe-Symptomen müssen draußen bleiben

Aktuell gelte vor allem aber auch: Wer an sich grippeähnliche Symptome feststelle - also Halskratzen, Husten, Fieber - sollte den Thermen fernbleiben.

Aus der Vamed verwies man am Mittwoch auch auf heutige Äußerungen von Gesundheitsminister Rudolf Anschober im ORF-Radio, wonach es in den Thermen keine erhöhtes Ansteckungsgefahr gebe. Die European Waterpark Association hat in einer Aussendung letzte Woche das Thermen-Baden und Saunieren für Gesunde für unbedenklich erklärt. Wer regelmäßig schwimme und in die Sauna gehe, sei üblicherweise eher weniger anfällig für Krankheiten."Auch wenn das Corona-Virus nicht durch Badewasser übertragen werden kann, sollte es aus allgemeinen hygienischen Gründen selbstverständlich sein, vorher gründlich zu duschen", wird von der Waterpark Association hinzugefügt.