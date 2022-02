Thermen hatten 2021 mit Besucherschwund zu kämpfen

Die Besucherzahl in den österreichischen Thermen ist im vergangenen Jahr durch die langen Lockdowns weiter zurückgegangen.

Weniger Besucher in Österreichs Thermen - außer in zwei Bundesländern

Allerdings zog sich der Gästeschwund nicht mehr durch alle Bundesländer, an einigen Standorten gab es wieder mehr Eintritte als im Jahr davor. So erhöhten sich etwa im Burgenland die Besucherzahlen um 5 Prozent und in Kärnten um knapp 2 Prozent gegenüber Vorjahr. Im Burgenland trugen laut der Marktstudie die Standorte in Lutzmannsburg und Stegersbach positiv bei, in Kärnten die Therme in Warmbad-Villach.