Therme Wien nimmt am 29. Mai Betrieb wieder auf

Am 29. Mai nehmen die Therme Wien und die Therme Wien Fitness wieder ihren Betrieb wieder auf.

Die Therme Wien und die Therme Wien Fitness nehmen am 29. Mai 2020 ihren Betrieb wieder auf. In Kooperation mit Dr. Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene an der Medizinischen Universität Wien, wurden umfassende Schutzmaßnahmen erarbeitet. Neu im Angebot der Therme Wien: Online-Ticketverkauf inklusive garantiertem Eintritt, Ausbau der Servicequalität und ein wetterunabhängiger Sommertarif bis 31. August 2020.

Thermenbesuch nach 11 Wochen Pause wieder möglich

Am 29. Mai ist es soweit: Nach elfwöchiger Pause kommen Thermenfans wieder in den Genuss der Oberlaaer Heilquellen - wenn auch mit mehr Abstand als gewohnt und neuen Aufenthaltsregeln. Ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept sorgt für einen sicheren und entspannten Thermenbesuch.

"Wir blicken mit großer Freude der Wiedereröffnung der Therme Wien am 29. Mai entgegen. Die Gesundheit aller Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht bei uns an erster Stelle. Deshalb haben wir eine Vielzahl an Maßnahmen gesetzt, um ein sicheres und entspannendes Thermenerlebnis zu ermöglichen. Mit Prof. Hutter und seinem Team hatten wir professionelle Unterstützung und können nun zeigen, wie ein Badebetrieb in Zeiten von COVID-19 sicher funktionieren kann", so Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien.