Theaterfest Niederösterreich 2023: Mehr als 200.000 Besucher

Das Theaterfest Niederösterreich hat in diesem Jahr die 200.000er-Marke geknackt. Im kommenden Jahr findet die 30. Theaterfest-Saison statt.

"Das freut uns riesig. Es war unser großes Ziel für heuer, wieder an unsere Zahlen vor den harten Jahren heranzukommen", resümierte die Obfrau des Theaterfest Niederösterreich, Kristina Sprenger, am Freitag in einer Aussendung.