Theaterfest Niederösterreich: Bundesland wird zur Bühne

Vom 14. Juni bis 12. September findet das Theaterfest Niederösterreich statt. An 20 Spielorten warten 25 Premieren.

Einmal mehr macht das Theaterfest Niederösterreich im Sommer das Bundesland zur Bühne. Von 14. Juni bis 12. September stehen an 20 Spielorten 25 Premieren und damit eine mehr als im Vorjahr auf dem Programm. Geboten werden Oper, Operette, Musical und Schauspiel. Den Auftakt macht der Kultursommer Laxenburg, in traditioneller Manier bildet Weißenkirchen den Schlusspunkt.

Theaterfest Niederösterreich: Auftakt in Laxenburg

In Laxenburg auf dem Spielplan steht am Eröffnungstag das sogenannte Galactical "Raumschiff oder das Drama des begabten Hundes". Die Wachaufestspiele Weißenkirchen zeigen ab dem 4. September "Der Wachauer Jedermann". Im Zeitraum dazwischen warten auf die Besucher von Weitra bis Gutenstein sowie von Haag bis Staatz "theatralische Highlights, komödiantisch und tragisch, ernst und ausgelassen, zeitgenössisch und klassisch", wie in einer Aussendung angekündigt wurde.