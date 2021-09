"The Subway": Erstes Escape Room-Abenteuer in einer Wiener U-Bahn angeboten

Der Escape Room-Anbieter First Escape inszeniert in seinem fünften Quest ein aufwendiges Erlebnis mit viel Wien-Geschichte - Schauplatz ist eine echte Wiener U-Bahn.

Im Oktober präsentiert First Escape ein neues Escape Room-Highlight. “The Subway” thematisiert die Verhinderung eines Anschlags auf die Stadt Wien. Gespielt wird in einer Original U-Bahn-Garnitur der Wiener Linien.

Fünfte Quest des Escape Room-Anbieters: Schauplatz U-Bahn

Seit vier Jahren ist der Escape Room-Anbieter First Escape in Wien auf dem Markt und hat seither für zahlreiche ereignisreiche Spielstunden bei Jung und Alt gesorgt. Nun gesellt sich mit Oktober die insgesamt fünfte Quest zur Escape Room-Welt in der Innenstadt. Die Besonderheit liegt darin, dass sich das Abenteuer – anders als in den vier weiteren großräumigen Spielbereichen – auf wenigen Quadratmetern in einer U-Bahn-Garnitur abspielt.