"The Masked Singer"-Staffel mit Neuerung

ProSieben führt in der Sendung "The Masked Singer" eine bedeutende Neuerung ein. Auch im Rateteam gibt es Veränderungen.

"The Masked Singer": Mehr Demaskierungen in neuer Staffel als je zuvor

Dies führt zu einer Erhöhung der Anzahl an Enthüllungen - immer ein Höhepunkt jeder Folge -, teilte der Sender am Dienstag mit. Inklusive des Finales werden somit 14 Berühmtheiten demaskiert. "So viele wie noch nie zuvor."

Der Ablauf sieht demnach so aus: Unter der neuen Maske "Das Mysterium" verbirgt sich in jeder Woche ein anderer Promi, der auch am Ende enthüllt wird. Daneben wird eine weitere Maske aus dem regulären Wettbewerb gelüftet. "So gibt es jeden Samstag zwei Demaskierungen", rechnete ProSieben vor.