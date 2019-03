Der Chinesische Naitonalzirkus führt seine Akrobatik in der Wiener Stadthalle auf.

The Great Wall: Tickets zum Chinesischen Nationalcircus in der Wiener Stadthalle zu gewinnen

Zirkusakrobatik vom Feinsten bietet der Chinesische Nationalcircus am 29. März in der Wiener Stadthalle. VIENNA.at verlost 3x2 Tickets für die Aufführung.

Die Produktionen des Chinesischen Nationalcircus in Europa feiern im Jahre 2019 ihren 30. Geburtstag mit einer fulminanten großen Best-Of-Jubiläumsshow unter dem Titel “The Great Wall”. In dieser Jubiläumsproduktion steht das gewaltige Bauwerk, die Chinesische Mauer nahe der Hauptstadt Peking, im Mittelpunkt der Show. Schutzwall oder kulturelle Abriegelung? Was war die Aufgabe dieses wahnsinnigen Bauwerks?

30 Artisten mit 30 Acts zum 30. Jubiläum Ein traditionelles Bild Chinas bildet in der neuen Produktion das Fundament für die chinesischen Meisterakrobaten. Das Bühnenbild und die farbenfrohe Kostüme aus dem Reich der Mitte runden diese imaginäre Reise in eine andere Zeit und andere Welt für den Zuschauer ab. Es überzeugen Chinas beste Akrobaten mit ihrer Kunst in einer atemberaubenden Show durch die gelebte Einheit von Körper, Geist und Seele.