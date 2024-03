Wir verlosen VIP-Tickets für die Schau "The Fans Strike Back".

Wir verlosen VIP-Tickets für die Schau "The Fans Strike Back". ©Alina Diesner/Adrian Almasan

Wir verlosen VIP-Tickets für die Schau "The Fans Strike Back". ©Alina Diesner/Adrian Almasan

"The Fans Strike Back": 2x2 VIP-Tickets für die Star Wars-Schau in Wien gewinnen

Star Wars Fans aufgepasst! Aufgrund des großen Interesses geht "The Fans Strike Back" in der Wiener Stadthalle noch bis 1. April 2024 in die Verlängerung. Bei uns könnt ihr 2x2 VIP-Tickets abstauben.

Von Fans für Fans kuratiert, bietet die "The Fans Strike Back"-Ausstellung in der Wiener Stadthalle einen enthusiastischen Blickwinkel auf über 1.000 einzigartige Sammelobjekte der berühmten Saga. Auf der Reise mit dabei: lebensgroße Figuren, Kostüme und besondere Highlights wie ein Snowspeeder, ein Sandcrawler und der Thron des Imperators.

self all Open preferences.

Eine einzigartige Virtual-Reality-Erfahrung sorgt für eine intergalaktische Immersion für alle Sinne. Die kosmische Szenographie wird in einem eigens gestalteten immersiven Raum, im Rahmen eines 360-Grad-Erlebnis, hautnah erlebbar. Zusätzlich sorgen Themen-Fotokabine und ein Ausstellungs-Shop dafür, dass ein Stück der Galaxis mit nach Hause genommen werden kann.

Gewinnt VIP-Tickets für "The Fans Strike Back" in Wien

Wir verlosen 2x2 VIP-Tickets für deinen Besuch bei "The Fans Strike Back". Löst gleich eure Zuckerl ein und mit etwas Glück zählt ihr zu den Gewinnern!

Mitmachen und gewinnen!