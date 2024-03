"The Eras Tour": Konzertfilm von Taylor Swift ab 15. März bei Disney+ mit Bonusmaterial

Ab dem 15. März bringt Disney+ den Konzertfilm "The Eras Tour" von Taylor Swift ins heimische Wohnzimmer mit vier zusätzlichen Songs und bislang ungesehenen Performances.

Sie gilt als erfolgreichste Konzertreihe der Musikgeschichte und erzeugte eine bisher nie da gewesene Nachfrage: Die "Eras Tour" von US-Megastar Taylor Swift. Auch der dazugehörige Film lief vergangenen Herbst äußerst erfolgreich in den Kinos an. Ab 15. März ist der Konzertmitschnitt auf dem Streamingportal Disney+ zu sehen.

Für Taylor-Swift-Fans: "The Eras Tour" für zu Hause

Die Dreharbeiten fanden im August 2023 bei drei Shows der 34-Jährigen in Kalifornien statt. Der Film unter der Regie von Sam Wrench spielte laut Disney+ weltweit mehr als 260 Millionen Dollar (237,68 Mio. Euro) an den Kinokassen ein und ist damit der besucherstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Die Konzerte der Tour sind jeweils über drei Stunden lang, Swift performt dabei mehr als 40 Lieder aus ihrer Karriere.

Wien-Konzert im Happel-Stadion sofort ausverkauft

Diesen Sommer kommt Swift für drei Konzerte nach Wien. Die Tickets für die Shows im Ernst-Happel-Stadion waren, wie auch in anderen Ländern, sofort ausverkauft. Für alle Fans, die leer ausgingen, dürfte der Konzertfilm "Taylor Swift - The Eras Tour" ein Trost sein. Die "Taylor's Version" des Films auf Disney+ enthält vier zusätzliche, nicht in Kinos gezeigte Songs sowie eine Akustik-Sammlung nach dem Abspann mit vier bisher ungesehenen Performances.