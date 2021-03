"The Body Shop": Neue Refill Stationen im Wiener Donauzentrum und in Graz

"The Body Shop" will einen Beitrag zur Plastikmüllreduktion leisten und führt daher in 400 Filialen weltweit Refill Stationen ein. Weitere 400 Stück sollen im Jahr 2022 folgen. In Österreich kann diese Möglichkeit ab sofort im Wiener Donauzentrum und in Graz genutzt werden.

In der Wiener Innenstadt und in Dornbirn sollen ebenfalls noch bis Ende 2021 Refill Stationen entstehen. Die Kunden können dort Produkte aus den Kategorien Duschgel, Shampoo, Conditioner oder Handseife in wiederverwendbare Aluminiumflaschen einfüllen.

"The Body Shop" hat bereits in den 1990er Jahren Refills angeboten. Damals wurden diese allerdings kaum genutzt.