Thalia-Aktion: Filialabholung nutzen und zugleich Gutes tun

Bücher vorbestellen, abholen und dabei automatisch Gutes tun - das ist nun in den österreichischen Thalia-Filialen möglich. Jede Filialabholung wird nämlich zu einer Spende zu Gunsten des Jane Goodall Institute Austria.

Thalia-Filialabholung nutzen und Gutes tun

Thalia setzt ein Zeichen für Nachhaltigkeit

Buch abholen und Bäume pflanzen: Aufforstungsprojekte werden unterstützt

Das Jane Goodall Institut: Geschichte und Projekte

Zitate Dr. Jane Goodall, DBE

Founder - the Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace:

• The forest is for me a temple, a cathedral of tree canopies and dancing light

• We are not asking for charity to help save the wildlife – and ultimately the people - of African forests. We are asking for a collective investment in the future, and in a legacy that we can be proud of. We do not have much time left. We must act now.

• What you do makes a difference & you have to decide what kind of difference you want to make