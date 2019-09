Thailand pur mit Wonder Anatomie bei der Vienna Fashion Week

Am Donnerstagabend wurde im Rahmen der Vienna Fashion Week zur Thai Fashion Night geladen. Unter anderem zeigte das thailändische Designer-Label Wonder Anatomie seine neueste Kollektion.

Gestern Abend war es soweit: Das DITP (Department of International Trade Promotion) des Königreichs Thailand lud zur großartigen THAI FASHION NIGHT, um einerseits die seit 150 Jahren bestehende Freundschaft zwischen Österreich und Thailand und andererseits die 10-jährige Zusammenarbeit mit der Vienna Fashion Week zu feiern.

Vienna Fashion Week wurde mit Wonder Anatomie zur Thai Fashion Night

Zur Feier dieses zehnjährigen Jubiläums zeigte das thailändische Designer-Label Wonder Anatomie seine neueste Kollektion. Wonder Anatomie ist seit Beginn der Zusammenarbeit ein fester Bestandteil des gemeinsamen Projekts und hat mittlerweile drei Mal das Publikum der Vienna Fashion Week mit seinen Shows begeistert, was ihm auch dieses Jahr wieder restlos gelungen ist.