Textilhändler Colloseum ist insolvent

Beim Handelsgericht Wien wurde vom Textilhändler Colloseum ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Die Firma Colloseum Retail GmbH mit Sitz in Wien ist insolvent. Sie betreibt Textileinzelhandelsgeschäfte an 57 Standorten in Österreich, die sich hauptsächlich in Einkaufszentren befinden. Es sind 329 Arbeitnehmer betroffen. Das teilten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und der AKV am Freitagvormittag mit.