Teuerung: Wien hilft Mietern erneut

In dieser Woche beschließt Wien eine neue Unterstützungsleistung für Mieter, die vom Verlust der Wohnung bedroht sind.

Die sogenannte "Wiener Wohnungssicherung Plus" wird am Mittwoch im Wiener Landtag beschlossen, teilte das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker am Dienstag in einer Aussendung mit. Ebenfalls zum Beschluss vorgesehen ist der "Wiener Wohnbonus 23" und die "Wiener Wohnunterstützungspauschale 23".