Teuerung bremst Nachfrage nach Öko-Produkten

Laut Handelsverband bremst die hohe Inflation und die damit verbundene Kaufkraftverlust die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten.

"Die Teuerung ist der Bremsklotz für Nachhaltigkeit", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will bei der Präsentation des "Sustainable Commerce Report 2023" gemeinsam mit dem Unternehmensberater EY am Mittwoch. Auch hätten die aktuellen Krisen - Ukraine-Krieg, Teuerung, Personalmangel - die Investitionsbereitschaft des Handels in Nachhaltigkeit verringert.