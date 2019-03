Testspiel: Austria triumphierte über Zenit St. Petersburg mit 3:0

Bei einem Testspiel beim russischen Tabellenführer Zenit St. Petersburg konnte sich Austria Wien über einen 3:0-Sieg freuen.

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat am Samstag in einem Testspiel beim russischen Tabellenführer Zenit St. Petersburg einen achtbaren 3:0 (1:0)-Sieg gefeiert. Unter geschlossenem Dach und laut Club-Angaben vor mehr als 35.000 Zuschauern trafen für die ersatzgeschwächt mit nur 15 fitten Spielern angereisten Wiener Florian Klein per Freistoß (34.), Uros Matic (49.) und Ewandro (87.).