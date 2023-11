Testpflicht: Wiener Gesundheitsverbund führt strengere Corona-Maßnahmen ein

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Erkrankungen wurden in den Einrichtungen des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) strengere Maßnahmen eingeführt. Auch wenn Covid-19 seit 1. Juli keine meldepflichtige Erkrankung mehr ist, gilt in allen WIGEV-Stellen eine Testpflicht für Patienten mit Symptomen - selbst wenn diese nur mild sind.

Bereiche mit vulnerablen Patienten werden besonders geschützt, hieß es am Dienstag. Wer positiv getestet wird, ist zu isolieren oder in Kohorten unterzubringen und wird standardisiert behandelt. Die WIGEV-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten sich demnach bei Kontakt mit positiv Getesteten oder Infektionsverdächtigen an Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel das Tragen von Masken.